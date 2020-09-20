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    • 20.09.2020 21:41
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    FK 2-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

    'in 2. haftasında FK sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK, bu skorla ilk puanını aldı ve puanını 1 yaptı. karşısında 3-0'lık net bir galibiyete imza atan Karagümrük ise 4 puana yükseldi.

    Gaziantep'te puanlar paylaşıldı

    'in 2. haftasında FK ile deplasmanda karşılaşan Karagümrük sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Boşnak stoper Zukanovic, 1 gol ve 1 asistle takımını ayakta tuttu.

    Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep deplasmanında boy gösteren Karagümrük, Boşnak savunmacısı Zukanovic'le 1 puana uzandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Roco'nun pasında fileleri havalandıran Zukanovic, takımını öne geçirirken, 90+5. dakikada atılan golde de başrol oynadı.

    Sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında kafalardan seken topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, çok sert bir şut çekerken, topa ayak koyan fileleri havalandırdı ve Karagümrük, zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük, geçtiğimiz hafta, 36 yıl aradan sonra Süper

    Lig'deki ilk maçında 'u ağırlarken, kırmızı-siyahlıların ilk golünü yine Zukanovic kaydetmiş ve Karagümrük sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karagümrük, 4 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

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