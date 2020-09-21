Kısa süre içerisinde Avrupa'dan önemli golcüyü kadrosuna dahil edeceği ifade edilen Fenerbahçe'nin, Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed için de resmi transfer teklifinde bulnuduğu ortaya çıktı.

El Nahar TV'nin iddiasına göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk önerisini iletti.