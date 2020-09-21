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    • 21.09.2020 12:34
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    Transfer teklifini duyurdular! İşte 'nin hedefindeki forvet

    Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran 'nin, Zamalek'te forma giyen için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

    fotomac.com.tr
    İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet

    Kısa süre içerisinde Avrupa'dan önemli golcüyü kadrosuna dahil edeceği ifade edilen Fenerbahçe'nin, Mısır ekibi Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed için de resmi transfer teklifinde bulnuduğu ortaya çıktı.

    El Nahar TV'nin iddiasına göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk önerisini iletti.

    Öte yandan Fenerbahçeli yetkililer, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 5 pay verebileceğini de tekliflerinde aktarırken, Zamalek kulübünün bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

    ZAMALEK KAYBETMEK İSTEMİYOR
    Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek'in bu sebeple Fenerbahçe'yi geri çevirdiği ifade edildi.

    22 yaşındaki Mostafa Mohamed, kariyeri boyunca çıktığı 107 müsabakada 35 gol 10 asistle oynamıştı.
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