Kalinic için en kritik gün

Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen henüz forvet transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta en kritik 24 saate girildi. Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı Nikola Kalinic konusunda bugün önemli gelişmeler olabilir.

BÜYÜK ORANDA NETLEŞECEK

Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcüyle yaptığı son görüşmede Atletico Madrid'den bonservisini almasını istemişti. Kalinic'in bugün İspanyol kulübü ile görüşeceği ve bu konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Atletico Madrid'in tutumuna göre Kalinic transferinin geleceği de büyük oranda netleşecek.