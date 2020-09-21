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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    'ın listesindeki Kalinic için en kritik gün

    Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen henüz forvet i gerçekleştiremeyen ’ta en kritik 24 saate girildi. Siyah-Beyazlılar’ın her konuda anlaştığı konusunda bugün önemli gelişmeler olabilir.

    Kalinic için en kritik gün

    Ligde iki hafta geride kalmasına rağmen henüz forvet i gerçekleştiremeyen 'ta en kritik 24 saate girildi. Siyah-Beyazlılar'ın her konuda anlaştığı konusunda bugün önemli gelişmeler olabilir.

    BÜYÜK ORANDA NETLEŞECEK
    Beşiktaş     yönetimi, Hırvat golcüyle yaptığı son görüşmede Atletico Madrid'den bonservisini almasını istemişti. Kalinic'in bugün İspanyol kulübü ile görüşeceği ve bu konuyu masaya yatıracağı öğrenildi. Atletico Madrid'in tutumuna göre Kalinic transferinin geleceği de büyük oranda netleşecek.

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