Antalyaspor'un Beşiktaş karşısında 85. dakikada bulduğu gol öncesi verilen taç kararı Siyah- Beyazlılar'ı isyan ettirdi. Taçın Antalyaspor yerine Beşiktaş'a verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş cephesi, devamında gelen gole uzun süre itiraz etti.
Siyah- Beyazlılar, maçın 88. dakikasında Atiba'nın kafa vuruşunda Orgill'e çarpan topta ise penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.
Siyah- Beyazlılar, maçın 88. dakikasında Atiba'nın kafa vuruşunda Orgill'e çarpan topta ise penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.