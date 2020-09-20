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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    Antalya’nın golü öncesi verilen taç kararına cephesi isyan etti

    'un karşısında 85. dakikada bulduğu gol öncesi verilen taç kararı Siyah- Beyazlılar'ı isyan ettirdi. Taçın Antalyaspor yerine Beşiktaş'a verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş cephesi, devamında gelen gole uzun süre itiraz etti. Siyah- Beyazlılar, maçın 88. dakikasında Atiba'nın kafa vuruşunda Orgill'e çarpan topta ise penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.

    Kartal’dan taç isyanı
    'un karşısında 85. dakikada bulduğu gol öncesi verilen taç kararı Siyah- Beyazlılar'ı isyan ettirdi. Taçın Antalyaspor yerine Beşiktaş'a verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş cephesi, devamında gelen gole uzun süre itiraz etti.



    Siyah- Beyazlılar, maçın 88. dakikasında Atiba'nın kafa vuruşunda Orgill'e çarpan topta ise penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.

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