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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    Son model Diagne

    Cimbom'un yıldız golcüsü yeni görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Geçen sezonki görüntüsünden uzak olan ve daha fazla sorumluluk alan Senegalli golcü performansıyla 'in de gözüne girmeyi başardı.

    Son model Diagne

    Cimbom'un yıldız golcüsü Mbaye Diagne yeni görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Geçen sezonki görüntüsünden uzak olan ve daha fazla sorumluluk alan Senegalli golcü performansıyla Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.

    Neftçi Bakü maçında 2 gol atan Diagne'nin sezona müthiş bir başlangıç yapması taraftarları da mutlu etti. Sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Diagne bu sezon 25-30 golü bulur. Falcao ile birlikte çok iyi ikili olurlar. Mental açıdan da bir hayli gelişmiş" yorularında bulundular.

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