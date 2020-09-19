Uzun süredir forvet transferi için çaba harcayan Fenerbahçe en sonunda hedefe ulaştı. Yönetim, Mbwana Samatta'nın ardından Aston Villa'yı da ikna etmeyi başardı.

SON TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yaklaşık 1 hafta önce Tanzanyalı forvetle el sıkışan Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Yapılan son görüşmede Aston Villa'nın teklifi kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

27 EYLÜL'DE SAHADA!

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Samatta'yı 1 sezonluğuna kiralayacak. Genç forvetin satın alma opsiyonu da Sarı-Lacivertliler'de olacak. Eğer bir aksilik olmazsa Samatta'nın 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

1 GOLCÜ DAHA GELECEK

Samatta'yı bitiren yönetimin bir forvet transferi daha yapmak için çalışmalara devam ettiği belirtiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse'nin indirime gitmesi halinde imza atabileceği ifade ediliyor.