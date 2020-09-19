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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    'da mutlu son! ile anlaştı

    Uzun süredir forvet i için çaba harcayan en sonunda hedefe ulaştı. Yönetim, ’nın ardından ’yı da ikna etmeyi başardı.

    Samatta'da mutlu son

    Uzun süredir forvet i için çaba harcayan en sonunda hedefe ulaştı. Yönetim, 'nın ardından 'yı da ikna etmeyi başardı.

    SON TEKLİFİ KABUL ETTİ
    Yaklaşık 1 hafta önce Tanzanyalı forvetle el sıkışan Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Yapılan son görüşmede Aston Villa'nın teklifi kabul ettiği ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

    27 EYLÜL'DE SAHADA!
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Samatta'yı 1 sezonluğuna kiralayacak. Genç forvetin satın alma opsiyonu da Sarı-Lacivertliler'de olacak. Eğer bir aksilik olmazsa Samatta'nın 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi hedefleniyor.

    1 GOLCÜ DAHA GELECEK
    Samatta'yı bitiren yönetimin bir forvet transferi daha yapmak için çalışmalara devam ettiği belirtiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Papiss Cisse'nin indirime gitmesi halinde imza atabileceği ifade ediliyor.

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