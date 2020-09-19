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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    yuvaya döndü

    ini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmek için ’dan alacağı olan 4 milyon TL’yi bırakan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

    Gökhan Töre yuvaya döndü

    ini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmek için 'dan alacağı olan 4 milyon TL'yi bırakan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

    EVİME GERİ DÖNDÜM
    1     yıllık aranın ardından Siyah- Beyazlı formayı yeniden giyecek olan Gökhan, transferinin resmiyet kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, imza fotoğrafına, "Evime geri döndüm" notunu ekledi.

    YEDLIN KARTAL'A YAKIN
    Sağ bek arayan Beşiktaş'ın 'dan DeAndre Yedlin ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Yedlin, 62 kez ABD forması giydi.

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