Gökhan Töre yuvaya döndü

Beşiktaş Gökhan Töre transferini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlı kulübe geri dönmek için Yeni Malatyaspor'dan alacağı olan 4 milyon TL'yi bırakan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Kartal ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

EVİME GERİ DÖNDÜM

1 yıllık aranın ardından Siyah- Beyazlı formayı yeniden giyecek olan Gökhan, transferinin resmiyet kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, imza fotoğrafına, "Evime geri döndüm" notunu ekledi.

YEDLIN KARTAL'A YAKIN

Sağ bek arayan Beşiktaş'ın Newcastle United'dan DeAndre Yedlin ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Yedlin, 62 kez ABD Milli Takımı forması giydi.