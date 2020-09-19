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    • 19.09.2020 15:02
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    spor - | Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    Son dakika... Süper Lig'in 2. haftasında spor sahasında 'u ağırlıyor. İlk hafta Beşiktaş'a yenilerek kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer ilk galibiyetinin peşinde. Ev sahibi Denizli ise ilk hafta Göztepe karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyet sonrası puan peşinde. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.

    Trabzon'un Denizli karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Lige kötü başlayan iki takımın müsabakasında spor ile karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında Eddie Newton'ın öğrencileri Beşiktaş'a 3-1, Prosinecki'nin talebeleri ise İzmir'de Göztepe'ye 5-1 kaybetti.

    DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

    DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Edgar, Hüseyin, Campi, Serkan, Baker, Abdulkadir P., Abdurrahim, Abdülkadir Ö., Nwakaeme, Afobe

    FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

    Karadeniz ekibinde, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

    FIRTINA 25-8 ÖNDE

    Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

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