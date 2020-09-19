Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR | CANLI



İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için bugün de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek. Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puan hedefleyen Kara Kartal, hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu maçı için de moral bulmak istiyor.

49.RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.