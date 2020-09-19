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    • 19.09.2020 18:07
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    - | CANLI ANLATIM

    'in ikinci haftasında 'u konuk ediyor. - Antalyaspor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    'in ikinci haftasında 'u konuk ediyor. - Antalyaspor mücadelesini takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

    SERGEN YALÇIN YİNE YOK
    Öte yandan siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için spor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör , karantina süresi devam ettiği için bugün de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek. Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puan hedefleyen Kara Kartal, hafta içi oynayacağı Avrupa Ligi 3 eleme turu maçı için de moral bulmak istiyor.

    49.RANDEVU
    Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

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