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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    Avrupa’da sert rakipler! 3.ön elemeyi geçerlerse play-off turunda dişli rakipler var

    Ülkemizi  'nde temsil eden , ve Aytemiz 'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. Galatasaray, 3. Ön Eleme turunda takımını elediği taktirde play-off turunda Williem II-G.Rangers eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Beşiktaş ise 3. Ön Eleme turunda 'yi geçtiği taktirde Milan-Bodo Glimt maçının kazananıyla mücadele edecek. Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek Alanya 3. turda Rosenborg'u geçerse, Mura-PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak.

    Avrupa’da sert rakipler!

    Ülkemizi 'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. , 3. Ön Eleme turunda takımını elediği taktirde play-off turunda Williem II-G.Rangers eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

    ÖNCE RIO AVE'Yİ GEÇMELİ
    Devler Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ise 3. Ön Eleme turunda Rio Ave'yi geçtiği taktirde Milan-Bodo Glimt maçının kazananıyla mücadele edecek.

    ALANYASPOR'UN ZORLU YOLU
    Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek Alanya 3. turda Rosenborg'u geçerse, Mura-PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak.

    GALATASARAY DEPLASMANDA!
    Play off turu 1 Ekim'de tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş ve Alanya evinde Galatasaray ise deplasmanda oynayacak. 3. Ön Eleme maçları 24 Eylül'de.

    GALATASARAY'IN GÖZÜ GRUPLARDA
    'yü eleyen Galatasaray, Hajduk Split engelini de aşarak play-off turuna kalmak istiyor.

    BEŞİKTAŞ'IN ZORLU YOLU
    Devler Ligi gruplarına kalamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 'yi elerse Milan ile eşleşebilir.

    TARİH YAZACAK
    ekibi Alanyaspor, Rosenborg'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Hedef gruplara kalmak.

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