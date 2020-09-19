Avrupa’da sert rakipler! 3.ön elemeyi geçerlerse play-off turunda dişli rakipler var

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki rakipleri belli oldu. Galatasaray, 3. Ön Eleme turunda Hajduk Split takımını elediği taktirde play-off turunda Williem II-G.Rangers eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

ÖNCE RIO AVE'Yİ GEÇMELİ

Devler Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş ise 3. Ön Eleme turunda Rio Ave'yi geçtiği taktirde Milan-Bodo Glimt maçının kazananıyla mücadele edecek.

ALANYASPOR'UN ZORLU YOLU

Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek Alanya 3. turda Rosenborg'u geçerse, Mura-PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY DEPLASMANDA!

Play off turu 1 Ekim'de tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş ve Alanya evinde Galatasaray ise deplasmanda oynayacak. 3. Ön Eleme maçları 24 Eylül'de.

GALATASARAY'IN GÖZÜ GRUPLARDA

Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, Hajduk Split engelini de aşarak play-off turuna kalmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN ZORLU YOLU

Devler Ligi gruplarına kalamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave'yi elerse Milan ile eşleşebilir.

ALANYASPOR TARİH YAZACAK

Akdeniz ekibi Alanyaspor, Rosenborg'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Hedef gruplara kalmak.