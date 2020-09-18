Fenerbahçe'nin Samatta ile birlikte kadrosuna katmak için istediği santrforlardan birisi olan Portolu Ze Luis'e Çin ekibi Tianjin Teda son derece cazip bir teklifte bulunmuştu. Gelen son bilgiye göre Yeşil Burunlu golcü Çin'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

Teklif cazip olmasına karşın Ze Luis'in Çin'e gitmek istemediği öğrenildi. Bu son gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin transfer şansının arttığı ve Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeri ile olan görüşmelerini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Ze Luis, geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe, Ze Luis'i satın olma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Portekiz temsilcisi Porto'nun ise önceliği satış. Ancak Fenerbahçe'nin kiralama teklifini de değerlendirmeye aldığı biliniyor.