Türkiye Rallisi saat kaçta ne zaman? 2020 Türkiye Rallisi hangi kanalda? Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı Türkiye'de yaşanacak. İçmeler, Datça ve Marmaris parkurlarıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rallisi yapılacak. Peki, Türkiye Rallisi hangi kanalda? 2020 Türkiye Rallisi saat kaçta ne zaman? İşte detaylar…
TÜRKİYE RALLİSİ HANGİ KANALDA?
2020 Türkiye Rallisi TRT Spor2 ekranlarından canlı yayınlarla takip edilebilecek.
TÜRKİYE RALLİSİ CANLI YAYIN PROGRAMI
- Cuma 17.00 İçmeler (Canlı)
- Cuma 23.15 (Gün Özeti)
- Cumartesi 10.00 Datça 1 (Canlı)
- Cumartesi 16.00 Datça 2 (Canlı)
- Cumartesi 01.35 (Gün Özeti)
- Pazar 09.00 Marmaris 1 (Canlı)
- Pazar 13.00 Marmaris 2 (Canlı)
- Pazar 01.50 (Gün Özeti)
Kariyerinde 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda.
Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Türkiye'de bir kez daha yarışacak. Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de mücadele edecek Fransız ralli pilotu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi'ni kazanmıştı.
WRC Türkiye Rallisi öncesinde Elfyn Evans 70 puanla ikinci, Ott Tanak 66 puanla üçüncü sırada yer alırken Kalle Rovanpera (55) ve Thierry Neuville (42) ilk 3'ü takip ediyor.
TÜRK PİLOTLAR DA YARIŞACAK
Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek.
Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı, sınıfında 6. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.
Castrol Ford Team Türkiye Takımı da rallide yerini alacak. Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak amacıyla organizasyonunu baştan aşağı yenileyen takımda, genç pilotlar Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak. Emre Hasbay ve Ümitcan Özdemir de zorlu yarışta mücadele verecek.
Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda mücadelesini verecek.
Takıma geçen yıl Türkiye ralli şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.
Organizasyon, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.
2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.