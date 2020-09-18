Türkiye Rallisi hangi kanalda? 2020 Türkiye Rallisi saat kaçta ne zaman?

TÜRK PİLOTLAR DA YARIŞACAK

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek.



Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı, sınıfında 6. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.

Castrol Ford Team Türkiye Takımı da rallide yerini alacak. Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak amacıyla organizasyonunu baştan aşağı yenileyen takımda, genç pilotlar Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak. Emre Hasbay ve Ümitcan Özdemir de zorlu yarışta mücadele verecek.





Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda mücadelesini verecek.

Takıma geçen yıl Türkiye ralli şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.

Organizasyon, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.