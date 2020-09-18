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    • 18.09.2020 10:45
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    Adım adım İngiltere'ye! için sağlık kontrolünden geçti

    İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcumuz , takımı için sağlık kontrolünden geçti. Yıldız ismin 2025 yılına kadar kendisini Leicester City'e bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Adım adım İngiltere'ye! Sağlık kontrolünden geçti

    Roma ve A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor. Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçerken görüntülendi.

    Roma ve Leicester City'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

    Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon Euro kazanacak. Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.
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    Haberler Spor Adım adım İngiltere'ye! Cengiz Ünder Leicester City için sağlık kontrolünden geçti
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