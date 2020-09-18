Lewis Baker Fırtına'da

Transferde sessizliğe bürünen ancak ardından Afobe'yi açıklayan Trabzonspor yeni bir bomba daha patlattı. Karadeniz Fırtınası, bonservisi Chelsea'de olan ve geçen sezon Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker'ı transfer etti.
EDDIE NEWTON İSTEYİNCE BİTTİ
Merkez orta saha ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen oyuncunun transferi bizzat teknik direktör Eddie Newton'un talebi ve isteği doğrultusunda gerçekleştirildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Bordo Mavili takımın oyuncu için düşük bir kiralama bedeli vereceği ve ancak satın alma opsiyonun 3 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Baker bugün sağlık kontrolünden geçecek.
JOSE MOURINHO ONU ÖVMÜŞTÜ
Lewis Baker bir çok takıma kiralandığı için 'Göçmen Yıldız" lakabını aldı. Jose Mourinho, Baker'ın hocası olduğu dönemde, "Lewis Baker çok özel bir oyuncu" açıklamalarını yapmıştı.