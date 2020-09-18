Lewis Baker Fırtına'da

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Bordo Mavili takımın oyuncu için düşük bir kiralama bedeli vereceği ve ancak satın alma opsiyonun 3 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Baker bugün sağlık kontrolünden geçecek.

JOSE MOURINHO ONU ÖVMÜŞTÜ

Lewis Baker bir çok takıma kiralandığı için 'Göçmen Yıldız" lakabını aldı. Jose Mourinho, Baker'ın hocası olduğu dönemde, "Lewis Baker çok özel bir oyuncu" açıklamalarını yapmıştı.