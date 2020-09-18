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    • Spor
    • 18.09.2020 Gazete
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    Aslan’ı reddetti ’ı seçti

    ile sözleşmesini fesh ettikten sonra ile da masaya oturan , ’ın 1+1 yıllık sözleşme ve 4.5 milyon lira maaş teklifini kabul etti. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    Aslan’ı reddetti Kartal’ı seçti

    Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta. Siyah- Beyazlılar kısa süre önce Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski yıldızıyla anlaşma sağladı. Gökhan Töre yapılan son görüşmede 1+1 yıl sözleşme ve 4.5 milyon lira maaş teklifini kabul edince imzalar atıldı. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME YAPTI
    Gökhan'ın Galatasaray ile de masaya oturduğu ancak tercihini Beşiktaş'dan yana kullandığı belirlendi. Milli Takım'dan hocası olan Fatih Terim'le görüşen yıldız oyuncunun teklifi kibarca reddedip Beşiktaş seçtiği ifade edili.

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