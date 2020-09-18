Fenerbahçe'nin daha önce de transfer girişiminde bulunduğu Diego Perotti'de önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'ye talip oldu. Romalı yöneticiler Diego Perotti'nin yüksek maaşından dolayı transfer tekliflerine sıcak bakıyor.

Habere göre Arjantinli sağ kanat oyuncusunun yıllık 6 milyon Euro brüt maaşından kurtulmak isteyen Roma, Sarı-Lacivertliler'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

HEM ROMA HEM DE PEROTTI İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Perotti'nin ise yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği de iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin, hem Roma hem de Perotti ile görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Roma'da 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.