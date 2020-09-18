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    • Spor
    • 18.09.2020 Gazete
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    : İyi ki var

    'un 'yü 3-1 yenip 'nde tur atladığı mücadelede teknik adam olarak 500. maçına çıkan , duygusal açıklamalara imza attı. Deneyimli hoca, "Ne kadar gururlu olduğumu söylemem. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. İyi ki hayatımda var" ifadelerini kullandı. Terim maç ile ilgili olarak ise, "Takımımın performansından memnunum. Doğru bir rotasyon yaptık ve turu rahat bir şekilde geçmeyi başardık" diye konuştu.

    İyi ki Galatasaray var

    Cimbom'un 'yü 3-1 yenip 'nde tur atladığı mücadelede teknik adam olarak 500. maçına çıkan , duygusal açıklamalara imza attı. Deneyimli hoca, "Ne kadar gururlu olduğumu söylemem. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. İyi ki hayatımda Galatasaray var" ifadelerini kullandı. Terim maç ile ilgili olarak ise, "Takımımın performansından memnunum. Doğru bir rotasyon yaptık ve turu rahat bir şekilde geçmeyi başardık" diye konuştu.

    İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
    , Neftçi karşısına ligdeki Gaziantep maçının 11'inden farklı 4 isimle çıktı. Babel, Diagne, Ömer ve Linnes dün 11'de yer aldı.

    LINNES KAPTAN ÇIKTI
    Martin Linnes, dünkü Neftçi maçında G.Saray'ın kaptanı olarak sahadaydı. Arda maça kulübede başladı.

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