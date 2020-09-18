Trabzonspor kafilesinin Denizli'ye hareket etmeden önce Başkan Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

Transferler devam ediyor. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız.

Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabiki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz.

Bugün transferlerden bahsederken bu takımın limitinin 152 milyon TL olduğunu bilmek hepinizin görevi. 132 Milyon yüzde 15 fazlasıyla 152 milyon dediğiniz zaman 17 Milyon Euro'ya denk geliyor. Bunun içinde vergi, prim, bonservis aynı zamanda tüm futbolla alakalı giderler var. Menajer giderleri dahil olmak üzere.