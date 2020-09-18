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    • Spor
    • 18.09.2020 Gazete
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    100'ünde güller açıyor! Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde etti

    ’da yola devam ediyor. 2. ön eleme turunda ’yü ’da 3-1 yenmeyi başardı. Sarı- Kırmızılılar 3. ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan ekibi ile TT Stadı’nda karşılaşacak.

    100'ünde güller açıyor

    'da yola devam ediyor. 2. ön eleme turunda 'yü 'da 3-1 yenmeyi başardı. Sarı- Kırmızılılar 3. ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan ekibi ile TT Stadı'nda karşılaşacak.

    LINNES VE DIAGNE ORTAKLIĞI
    13. dakikada Linnes'in içeriye çevirdiği topta Diagne'nin kafa vuruşu direkten döndü. 6 dakika sonra yine bu ikili sahneye çıktı. Diagne bu kez kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

    EMRE KILINÇ "AL DA AT" DEDİ
    2. yarının başında, Mbodj'un golüyle skor 1-1 oldu. Cimbom bu gole 2 dakika sonra Luyindama ile yanıt verdi: 1-2. 63'te Emre Kılınç "al da at" dedi, Diagne bu ikramı geri çevirmedi: 1-3.

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