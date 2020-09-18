Aslan Avrupa'da yola devam ediyor. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü Azerbaycan'da 3-1 yenmeyi başardı. Sarı- Kırmızılılar 3. ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile TT Stadı'nda karşılaşacak.

LINNES VE DIAGNE ORTAKLIĞI

13. dakikada Linnes'in içeriye çevirdiği topta Diagne'nin kafa vuruşu direkten döndü. 6 dakika sonra yine bu ikili sahneye çıktı. Diagne bu kez kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

EMRE KILINÇ "AL DA AT" DEDİ

2. yarının başında, Mbodj'un golüyle skor 1-1 oldu. Cimbom bu gole 2 dakika sonra Luyindama ile yanıt verdi: 1-2. 63'te Emre Kılınç "al da at" dedi, Diagne bu ikramı geri çevirmedi: 1-3.