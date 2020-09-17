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    • 17.09.2020 19:17
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    'un 'den transfer ettiği , sağlık kontrolünden geçti

    'un nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz , 'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Afobe, sağlık kontrolünden geçti

    'un, 'nin takımından transfer ettiği , sağlık kontrolünden geçti.

    Bordo-mavili kulübün nde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Benik Afobe, 'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıca, Trabzonspor'un hesabından paylaşılan videoda konuşan Afobe, "Merhaba adım Benik Afobe. Bu sezon Trabzonspor'a katılıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum. 79 numaralı formayı giyeceğim. Hayde Trabzonspor." şeklinde konuştu.

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