Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.09.2020 22:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 22:20
    ABONE OL

    'da flaş ayrılık! sözleşmesi feshedildi...

    mağlubiyeti ile başlayan 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fırtına 'a yaptığı açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.



    Yeni sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor'da kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afobe'yi kadrosuna katan bordo-mavililer Chealsea'den Lewis Baker'i de Trabzon'a getirdi.

    Fırtına'da transfer çalışmaları hız kazanmışken flaş bir ayrılık da yaşandı.



    DOĞAN ERDOĞAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
    Trabzonspor 2019 yılında LASK'tan 200 bin Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.



    İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:
    Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor'da flaş ayrılık! Doğan Erdoğan sözleşmesi feshedildi...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri