Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19.00'da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile mücadele ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler Neftçi Bakü Galatasaray maçı canlı izleme yolları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak maç 17 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka D Smart platformundaki Spor Smart kanalından canı yayınlanacak.
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İLK 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne
KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK
Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
SARI-KIRMIZILILAR, SON 2 ELEMEYİ GEÇEMEDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı.
Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi.
Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TAKIMLARI 5. RANDEVUDA
Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.
Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.
İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.
İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.
Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.
1. TURDA KUZEY MAKEDONYA EKİBİNİ ELEDİ
UEFA Avrupa Ligi'ne 1. turdan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı.
Yine Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan karşılaşmada Bakü ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.