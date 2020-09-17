İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.

İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.