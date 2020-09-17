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    • 17.09.2020 11:57
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    'ye forvet transferinde iyi haber! Teklif reddedildi

    Forvet transferini kısa süre içerisinde tamamlayarak 3. haftada oynanacak Galatasaray maçına yeni forvetiyle çıkmak isteyen 'ye Yunanistan'dan iyi haber geldi.

    Fenerbahçe'ye forvet transferinde iyi haber

    Kısa süre içerisinde bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan iyi haber geldi. Hırvat kulübü Rijeka'nın başkanı Damir Miskovic, kısa süre önce sarı lacivertlilerin oyuncuları Antonio Colak için resmi transfer teklifini yaptığını açıklamıştı.

    PAOK REDDEDİLDİ
    Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Antonio Colak için PAOK'tan gelen transfer teklifini reddedildiğini ifade etti.

    Antonio Colak, Almanya doğumlu olan Hırvat asıllı oyuncu, geçen sezonun başında Hoffenheim'dan Rijeka'ya transfer olmuştu. Geçen sene toplamda 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asistlik performans göstermişti. Colak Almanya'da Kaiserslautern, Ingolstadt, Nürnberg, Darmstadt, Karlsruhe takımlarında forma giydi.
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