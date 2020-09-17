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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    Başkanı : Alexander Sörloth kilit oldu!

    Başkanı , Sörloth konusundaki durumu açıkladı. Ağaoğlu, "Transfer finansal noktada kilitlendi. biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Bu iş 48 saatte çözülmeli" dedi. Ağaoğlu, "Oyuncu bizde kiralık, 'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth" ifadelerini kullandı.

    Alexander Sörloth kilit oldu!

    Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth konusundaki durumu açıkladı. Ağaoğlu, "Transfer finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Bu iş 48 saatte çözülmeli" dedi. Ağaoğlu, "Oyuncu bizde kiralık, 'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; , Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth" ifadelerini kullandı.

    ANLAŞAMAZSAK BİZİM OYUNCUMUZ
    Ağaoğlu, "Sörloth dönecek mi?" sorusuna, "Zaten bizim futbolcumuz. Eğer anlaşma olmazsa neler olacağına bakacağız" yanıtını verdi.

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