Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth konusundaki durumu açıkladı. Ağaoğlu, "Transfer finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Bu iş 48 saatte çözülmeli" dedi. Ağaoğlu, "Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth" ifadelerini kullandı.

ANLAŞAMAZSAK BİZİM OYUNCUMUZ

Ağaoğlu, "Sörloth dönecek mi?" sorusuna, "Zaten bizim futbolcumuz. Eğer anlaşma olmazsa neler olacağına bakacağız" yanıtını verdi.