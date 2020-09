Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, uzun zaman sonra Bakü'de olmaktan çok sevinçli ve mutlu olduğunu belitti.



"TAMAMEN KONSANTREYİZ"

Galatasaray'ın Avrupa yolculuklarına alışkın bir takım olduğunu belirten Fatih Terim, "Her ne koşulda olursa olsun burada da mücadele etmek ister. Kura çıktığı zaman bizim için yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz, çok da iyi ağırladığımız bir yer. Onun için çok mutluyum. Bu akşam Karabağ maçını izleyeceğim ben de, Molde ile olan maçlarında başarılar diliyorum inşallah kazanırlar. Karabağ'la Neftçi'nin de çok iyi anlaşmadığını biliyorum. Futbolda genel bir kural vardır en önemli maç önünüzdeki maçlar. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. O yüzden tamamen buraya konsantreyiz. Rotasyona yarın karar vereceğim bazı oyuncularımızın durumu daha net değil ama bu süreci açıkçası yaşayacağız, bu gerçekle yaşayacağız yani. Perşembe yani yarın burada maç oynayacağız, cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız, belki bir yenileme antrenmanı veya değil. Cumartesi kampa gireceğiz, pazar maç oynayacağız. Nasipse geçersek perşembe yeniden maç oynayacağız, hafta sonu tekrar maç derbi oynayacağız. Nasip oldu geçersek tekrar oynayacağız.



Bu atmosfere, bu yoğun tempoya takım oyuncularımızın alışkın olması lazım. Artık rotasyon değil de eğer mümkünse bir ve iki numaralı seviye rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına da pek rotasyon demek istemiyorum açıkçası. Her oynayan aynı görevi üstlenmeli, yapmalı diye düşünüyorum ki, ancak bu yoğun temponun altından kalkabilelim. Ama yarın karar vereceğim. 3-1'lik netice aldıktan sonra özellikle fiziki durumunu hesaba kattığımız zaman bazı oyuncularımızı bir sonraki maça veya riske, sıkıntıya sokmadan almak, bir diğeri de, diğer giren oyunculara daha fazla süre verip görmekti amacım. İyi de mücadele etmişlerdi, iyi koşmuşlardı. Baktığımız zaman aldığım oyunculara da dikkat edecek olursak bir tanesi 1,5-2 senedir az oynuyor, bir tanesi epeydir Mart'tan beri oynamayan bir ligin oyuncusu Babel. Arda'nın zaten söyledim diğer oyuncumuz da Sosa ve Feghouli'ydi. Feghouli'de her sezonun başında yavaş yavaş ritmini, temposunu arttıran bir oyuncu. Herhangi bir sıkıntı ya da sebebiyet vermek istemedim açıkçası" dedi.