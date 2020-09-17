



Rakibine skor eşitliği fırsatını sadece 2 dakika tanıyan Galatasaray, maçın kalan kısmının kontrolünü de elinde tutmayı başardı. Azerbaycan deplasmanında başarılı bir grafik çizen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile 63. dakikada bir gol daha buldu. 3-1

Farkı 2'ye çıkartan Galatasaray, oyunu rölantiye alarak mücadelenin bitmesini bekledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Galatasaray bir üst tura yükselmeyi başardı.

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİBİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme aşamasında Neftçi Bakü'yü geçerek Hajduk Split'in rakibi oldu.