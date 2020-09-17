Galatasaray, koronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yıldızlaştığı maçı 3-1 kazanarak Hajduk Split'in rakibi oldu.
ASLAN MAÇA HIZLI BAŞLADI
Süper Lig'in ilk haftasında etkili bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Neftçi Bakü maçında da üstün bir oyun sergiledi.
Maça iyi başlayan Galatasaray, 19. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıdaki etkili futbolunu sürdüren Galatasaray, girdiği pozisyonlardan başka gol çıkartamadı.
İKİNCİ YARIDA DA CİMBOM
Ev sahibi Neftçi Bakü, mücadelenin ikinci yarısına golle başlayan taraf oldu. 46. dakikada sahneye çıkan Mamadou Pape Mbodj, skoru eşitledi. 1-1
Yediği golün etkisini çabuk atlatan Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Christian Luyindama 48. dakikada bir kez daha öne geçti.
Rakibine skor eşitliği fırsatını sadece 2 dakika tanıyan Galatasaray, maçın kalan kısmının kontrolünü de elinde tutmayı başardı. Azerbaycan deplasmanında başarılı bir grafik çizen sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne ile 63. dakikada bir gol daha buldu. 3-1
Farkı 2'ye çıkartan Galatasaray, oyunu rölantiye alarak mücadelenin bitmesini bekledi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Neftçi Bakü'yü 3-1 yenen Galatasaray bir üst tura yükselmeyi başardı.
İŞTE GALATASARAY'IN RAKİBİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme aşamasında Neftçi Bakü'yü geçerek Hajduk Split'in rakibi oldu.