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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    için ’a 12 milyon Euro! lar kapıya dayandı

    devi , için ’a 12 milyon Euro teklif etti. Rakamı az bulan Sarı-Kırmızılı yönetim teklifi kabul etmedi. Galatasaray ve Roma arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. İtalyanlar fiyatı artırırsa Marcao, İtalya Ligi Serie A'nın yolunu tutabilir.

    Marcao’ya 12 milyon euro!

    Transferlerini tamamlamayan kulüplerden olan ve orta sahaya adam arayan Galatasaray, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Kadrosuna 1. sınıf bir stoper arayan İtalyan devi Roma, Galatasaray defansının banko oyuncusu Marcao için teklifinde bulundu.

    CİMBOM RAKAMI AZ BULDU
    Marcao için teklif edilen bonservis rakamın 12 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar Roma'nın yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi.

    ROMA TEKLİFİNİ ARTIRIR MI?
    Ancak Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma'nın teklifi arttırması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali var.

    İSTENİLEN RAKAM 16 MİLYON EURO
    Galatasaray'ın Marcao için istediği rakamın 16 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında. Marcao'nun satılması durumunda Galatasaray stoper transferi yapacak.

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