FENER'E ÇOK SICAK BAKIYOR

Tanzanyalı yıldızın Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı, görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade ediliyor. Fenerbahçe dün Andraz Sporar konusunda da resmi adımları attı.

ÇOK BÜYÜK UĞRAŞ VERİLİYOR

Portekiz basınına da yansıyan bilgilere göre Fener, 5+2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Yönetim forvet transferini en geç hafta sonuna kadar bitirmek için büyük uğraş veriyor.