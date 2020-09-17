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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    3 koldan saldırıyor!

    gibi Samatta için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Sarı-Lacivertliler, Sporar için ’a 5+2 milyon Euro önerdi. Yönetim şartlarına en uygun forveti hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

    3 koldan operasyon

    Vedat Muriç'in Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından Fenerbahçe'de tüm gözler forvet transferine çevrildi. Birçok önemli ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler 3 yıldızla resmi temas sağladı. Yönetim önceki gün Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.

    ASTON VILLA İLE MASAYA OTURDULAR
    Fenerbahçe'den dün de iki önemli hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Mbwana Samatta için Aston Villa'yla masaya oturdu. Alınan bilgilere göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

    FENER'E ÇOK SICAK BAKIYOR
    Tanzanyalı yıldızın Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı, görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade ediliyor. Fenerbahçe dün Andraz Sporar konusunda da resmi adımları attı.

    ÇOK BÜYÜK UĞRAŞ VERİLİYOR
    Portekiz basınına da yansıyan bilgilere göre Fener, 5+2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Yönetim forvet transferini en geç hafta sonuna kadar bitirmek için büyük uğraş veriyor.
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