Vedat Muriç'in Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından Fenerbahçe'de tüm gözler forvet transferine çevrildi. Birçok önemli ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler 3 yıldızla resmi temas sağladı. Yönetim önceki gün Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmıştı.
ASTON VILLA İLE MASAYA OTURDULAR
Fenerbahçe'den dün de iki önemli hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Mbwana Samatta için Aston Villa'yla masaya oturdu. Alınan bilgilere göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.
FENER'E ÇOK SICAK BAKIYOR
Tanzanyalı yıldızın Fenerbahçe'ye çok sıcak baktığı, görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade ediliyor. Fenerbahçe dün Andraz Sporar konusunda da resmi adımları attı.
ÇOK BÜYÜK UĞRAŞ VERİLİYOR
Portekiz basınına da yansıyan bilgilere göre Fener, 5+2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Yönetim forvet transferini en geç hafta sonuna kadar bitirmek için büyük uğraş veriyor.