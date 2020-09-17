Aslan Bakü’de tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam ilk sınavına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile Azerbaycan'da karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak. İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kevin Clancy yöneteceği maç Spor Smart'tan yayınlanacak.
Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak karşılaşmaşı kazanan takım 3. ön eleme turuna yükselecek. Galatasaray rakibini yenerse bu turda Renova-Hajduk Split galibiyle mücadele edecek.