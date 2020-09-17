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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    Aslan Bakü’de tur peşinde

    ’ndeki temsilcimiz bu akşam ilk sınavına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 2. ön eleme turunda ile ’da karşılaşacak. ’deki ’ndaki mücadele 19.00’da başlayacak. ’ndan hakem yöneteceği maç ’tan yayınlanacak.

    Aslan Bakü’de tur peşinde

    'ndeki temsilcimiz bu akşam ilk sınavına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 2. ön eleme turunda ile 'da karşılaşacak. 'deki 'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak. 'ndan hakem yöneteceği maç 'tan yayınlanacak.

    Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak karşılaşmaşı kazanan takım 3. ön eleme turuna yükselecek. Galatasaray rakibini yenerse bu turda Renova-Hajduk Split galibiyle mücadele edecek.

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