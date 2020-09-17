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    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
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    'ya alip oldu!

    'ın yıllık 3.5 milyon Euro’yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği ’ya talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş’a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Ada’dan Vida müjdesi

    'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği 'ya talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

    HEDEF 5 MİLYON EURO
    Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor.

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