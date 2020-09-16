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    • 16.09.2020 18:30
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    Son dakika: 'ta koronavirüs şoku! Yedi sporcu ve beş teknik ekip üyesinin tesi pozitif çıktı

    , futbol akademisinde bulunan yedi sporcu ve beş teknik ekip çalışanının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.


    Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.



    "YEDİ SPORCU 5 TEKNİK EKİP ÜYESİ..."
    Siyah-beyazlı kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Kovid-19 pozitif tespit edilmiştir." denildi.



    DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.
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