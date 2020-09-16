Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.09.2020 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 13:00
    ABONE OL

    Son dakika... 'de 2.hafta hakemleri belli oldu! Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını...

    2020-2021 Sezonu ve 1. Lig 2. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte Süper Lig'de 2.hafta programı...

    Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

    Süper Lig'in 2. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 2020-2021 Sezonu 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, 1. Lig 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 20 Eylül'de oynanacak.

    İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

    Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

    Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

    Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

    Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler

    BB Erzurumspor-Sivasspor: Serkan Tokat

    Kasımpaşa-Ç.Rizespor: Suat Arslanboğa

    Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy

    Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan

    Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika... Süper Lig'de 2.hafta hakemleri belli oldu! Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri