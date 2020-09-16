Süper Lig'in 2. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 2020-2021 Sezonu Süper Lig 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, TFF 1. Lig 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 20 Eylül'de oynanacak.

İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler

BB Erzurumspor-Sivasspor: Serkan Tokat

Kasımpaşa-Ç.Rizespor: Suat Arslanboğa

Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy

Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk