Süper Lig'in 2. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. 2020-2021 Sezonu Süper Lig 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, TFF 1. Lig 2. Hafta karşılaşmaları 18, 19, 20 ve 21 Eylül'de, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 20 Eylül'de oynanacak.
İŞTE 2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
Gençlerbirliği-Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Alanyaspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
Beşiktaş -Antalyaspor: Halil Umut Meler
BB Erzurumspor-Sivasspor: Serkan Tokat
Kasımpaşa-Ç.Rizespor: Suat Arslanboğa
Gaziantep-Karagümrük: Alper Ulusoy
Başakşehir- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe -Hatayspor: Ümit Öztürk