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    • 16.09.2020 10:10
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    'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu

    Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ın maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

    DHA
    G.Saray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu

    'ın UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kadrosu açıklandı.

    Kadroda, UEFA'ya bildirilen listedeki isimlerden Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda dahil ettiği oyuncular şöyle: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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