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    • 16.09.2020 09:01
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    'den KAP'a flaş açıklama! Mandzukic ve Diego Costa...

    Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran 'de Mandzukic ve Diego Costa transferleri gündeme gelmişti. Sarı lacivertli ekip KAP'a bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

    F.Bahçe'den flaş açıklama! Mandzukic ve Costa...

    Vedat Muriqi'nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mario Mandzukic ve Diego Costa iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

    İşte o açıklama:
    "SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

    Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.
    Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "
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