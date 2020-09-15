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    • 15.09.2020 20:14
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    Son dakika: ini duyurdu!

    Son dakika haberi... sezonunun hızlı takımı bir transferi daha duyurdu. Sarı lacivertliler ’nın Wolfsburg takımından ’ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

    Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Sarı lacivertliler Almanya'nın Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

    Transferi özel bir video ile duyuran Fenerbahçe, "Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand!" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

    Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    WOLFSBURG'DAN AÇIKLAMA
    Wolfsburg'dan transferle ilgili yapılan açıklamada ise, "Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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