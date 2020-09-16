Brezilyalı Leismann iki yıl Denizlispor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Denizlispor, Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann, "Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim" dedi.
9 FUTBOLCU İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı oyuncularla sözleşme imzaladı.
Lennon, Avramovski, Ackah, Kolovetsios, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Kanga, Harrison Manzala ve Attamah sözleşmeleri imzaladı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE İLHAN PARLAK GÖNDERİLDİ
MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibine 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki Parlak, toplam 19 gol attı. İlhan Parlak'ın eski takımı Kayserispor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
EFES'TE VİRÜS ŞOKU!
Anadolu Efes, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada 2 kişinin tedavilerinin başladığını belirtti.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Voleybol Sultanlar Ligi sonuçları: Beylikdüzü-PTT: 0-3, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3, Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1, VakıfBank-Aydın BŞB.: 3-0, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3.
F1 BİLETLERİ SATIŞTA
İntercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri dün 14 kategoride satışa sunuldu.
9 FUTBOLCU İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı oyuncularla sözleşme imzaladı.
Lennon, Avramovski, Ackah, Kolovetsios, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Kanga, Harrison Manzala ve Attamah sözleşmeleri imzaladı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE İLHAN PARLAK GÖNDERİLDİ
MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibine 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki Parlak, toplam 19 gol attı. İlhan Parlak'ın eski takımı Kayserispor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.
EFES'TE VİRÜS ŞOKU!
Anadolu Efes, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada 2 kişinin tedavilerinin başladığını belirtti.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Voleybol Sultanlar Ligi sonuçları: Beylikdüzü-PTT: 0-3, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3, Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1, VakıfBank-Aydın BŞB.: 3-0, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3.
F1 BİLETLERİ SATIŞTA
İntercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri dün 14 kategoride satışa sunuldu.