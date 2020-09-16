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    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
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    Brezilyalı Leismann iki yıl Denizlispor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi Denizlispor, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann, "Umarım kendi umu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim" dedi.

    Brezilyalı Leismann iki yıl Denizlispor’da
    Süper Lig ekibi Denizlispor, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann, "Umarım kendi umu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim" dedi.

    9 FUTBOLCU İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
    Kayserispor daha önce anlaşmaya vardığı oyuncularla sözleşme imzaladı.



    Lennon, Avramovski, Ackah, Kolovetsios, Muğdat Çelik, İlhan Depe, Kanga, Harrison Manzala ve Attamah sözleşmeleri imzaladı.

    MKE ANKARAGÜCÜ'NDE İLHAN PARLAK GÖNDERİLDİ
    MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu 'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Başkent ekibine 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki Parlak, toplam 19 gol attı. İlhan Parlak'ın eski takımı Kayserispor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

    EFES'TE VİRÜS ŞOKU!
    Anadolu     Efes, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada 2 kişinin tedavilerinin başladığını belirtti.

    ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
    Voleybol Sultanlar Ligi sonuçları: Beylikdüzü-PTT: 0-3, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3, Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1, VakıfBank-Aydın BŞB.: 3-0, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3.

    F1 BİLETLERİ SATIŞTA
    İntercity 'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye 'sinin biletleri dün 14 kategoride satışa sunuldu.

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