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    • 15.09.2020 11:45
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    'nin eski yıldızına şok! İstenmeyen adam oldu

    ile yollarını ayıran ve yeni takım arayışlarını sürdüren Alper Potuk'a bir çok da Gaziantep FK'dan geldi. Kırmızı siyahlı takımın 29 yaşındaki ismin transferine olumsuz baktığı öğrenildi.

    Eski yıldıza şok! İstenmeyen adam oldu

    Sarı lacivertli ekip Alper Potuk'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.

    TRABZON İSTEMEDİ
    Fenerbahçe defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce Trabzonspor'a önerilmiş ancak Karadeniz temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.



    SICAK BAKMADILAR
    Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı Gaziantep F.K'ya yöneltti. Kırmızı-Siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi.
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