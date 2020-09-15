Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Siyah-Beyazlılar golcü transferinde Nikola Kalinic için pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal'da yönetimin Hırvat golcüyle büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Atletico Madrid ile görüşmeler ise sürüyor.
TRANSFER BU HAFTA NETLEŞECEK
Beşiktaş transferde önemli mesafe katettiği Kalinic'te bu hafta sonuca ulaşmak istiyor. Hırvat golcünün de bu transferde oldukça istekli olduğu öğrenildi. Transfer artık an meselesi.
YALÇIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Bu ara Kalinic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın Kalinic ile görüntülü konuşma yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki golcünün bu görüşmede "Ben gelmeye hazırım" dediği bildirildi.
GEÇTİĞİMİZ YIL 5 GOL KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Hırvat santrfor Kalinic, Serie A'da oynadığı 15 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Kalinic, Milan ve Fiorentina'da da oynadı.