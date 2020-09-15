YALÇIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bu ara Kalinic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın Kalinic ile görüntülü konuşma yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki golcünün bu görüşmede "Ben gelmeye hazırım" dediği bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 5 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Hırvat santrfor Kalinic, Serie A'da oynadığı 15 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Kalinic, Milan ve Fiorentina'da da oynadı.