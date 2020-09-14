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    • 14.09.2020 22:42
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    Marsilya, 'ın ırkçılıkla suçladığı 'e sahip çıktı

    Fransız ekibi , Saint-Germain'de () forma giyen tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu 'e sahip çıktı.

    AA
    Irkçılıkla suçlanıyordu... Sahip çıktılar!

    'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu savunularak, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

    ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
    Açıklamada, Gonzalez'in telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek, İspanyol futbolcunun ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

    ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

    IRKÇI İFADELER KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
    'nin Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçında 'e yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Neymar, Gonzalez'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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