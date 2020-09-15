Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park en iyi tribün hangisi?

İstanbul Park en iyi tribün hangisi? Formula 1 en iyi nereden izlenir? Formula 1 heyecanına sayılı gün kala biletler satışa çıktı. Biletlerin satıldığı Biletix sitesine yoğunluktan erişilemezken Formula 1 severler de yarışı en iyi yerden izlemek istiyor. Peki, İstanbul Park en iyi tribün hangisi?

İSTANBUL PARK EN İYİ TRİBÜN HANGİSİ?

Gold ve Platinium tribünlerinden start finiş düzlüğü izlenebilirken, uzmanlara göre Silver 1 - Silver 7 ve Silver 8 tribünlerinin bol aksiyona sahne olabileceği ve seyir zevkinin yüksek olabileceği belirtiliyor. Diğer tribünler ise pek fazla aksiyon vaat etmiyor ve bazı tribünler piste uzak olarak nitelendiriliyor.

PİSTİN ÖZELLİKLERİ!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak İstanbul Park Pisti, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendiriliyor.

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu pistin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.