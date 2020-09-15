7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Fener'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Porto'ya ilettiği öğrenildi. Ancak Portekiz kulübünün Ze Luis'i 7 milyon Euro'ya bonservisiyle vermek istediği ifade ediliyor.





ZORUNLU OPSİYON OLABİLİR

Vedat'ın satışı ve Bankalar Birliği anlaşmasına rağmen limit sorununu aşamayan Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonunu da düşündüğü belirtiliyor.