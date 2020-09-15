Vedat Muriç'in boşluğunu yıldız bir isimle doldurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de adaylar artıyor. Bas Dost ve Mbwana Samatta için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren son isim Porto'nun Yeşil Burun Adalı yıldızı Ze Luis oldu.
OLUMLU YANIT GELİNCE
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Ze Luis'in menajeriyle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alınca Porto ile masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler resmi teklifini de yaptı.
7 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Fener'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Porto'ya ilettiği öğrenildi. Ancak Portekiz kulübünün Ze Luis'i 7 milyon Euro'ya bonservisiyle vermek istediği ifade ediliyor.
ZORUNLU OPSİYON OLABİLİR
Vedat'ın satışı ve Bankalar Birliği anlaşmasına rağmen limit sorununu aşamayan Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonunu da düşündüğü belirtiliyor.