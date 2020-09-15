Benik Afobe kimdir? Benik Afobe kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel futbol kariyerine, 2010 yılında Arsenal'in altyapısında başlayan Afobe, Arsenal'in alt takımlarında forma giydiği sürede tecrübe kazanması için alt lig takımlarından Huddersfield'a kiralık olarak gönderildi. Uzun yıllar birçok alt lig takımında kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu, 2015 yılında Wolverhampton'a 2.60 mil. € bedelle transfer oldu. Bu transferin bir sene sonrasında ise Bournemouth'a 13.30 mil. € bedelle transfer oldu. Ancak Bournemouth'da istenilen performansı gösteremeyen oyuncu tekrar eski takımına döndü.