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    • 15.09.2020 17:44
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    kimdir? , nereli, hangi takımlarda oynadı?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Trabzonspor’un yeni transferi Benik Afobe İstanbul’a geldi. Stoke City forması giyen forvet oyuncusunun kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Peki, ? Benik Afobe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Benik Afobe kimdir? Benik Afobe kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

    Benik Afobe kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni forveti Benik Afobe kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bordo mavili kulübe imza atacağı belirtilen ve kiralık olarak kadroya dahil edilecek tecrübeli futbolcu daha önce İngiltere'de Stoke City forması giyiyordu.

    BENIK AFOBE KİMDİR?

    12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen golcü oyuncu 27 yaşında. Aslen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Benik Afobe, santrfor bölgesinde görev yapıyor. Uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen golcü, 1.83 m boyunda. Trabzonspor, piyasa değeri 6.50 mil. € olan futbolcu için kiralama yöntemini kullanmayı düşünüyor.

    Profesyonel futbol kariyerine, 2010 yılında Arsenal'in altyapısında başlayan Afobe, Arsenal'in alt takımlarında forma giydiği sürede tecrübe kazanması için alt lig takımlarından Huddersfield'a kiralık olarak gönderildi. Uzun yıllar birçok alt lig takımında kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu, 2015 yılında Wolverhampton'a 2.60 mil. € bedelle transfer oldu. Bu transferin bir sene sonrasında ise Bournemouth'a 13.30 mil. € bedelle transfer oldu. Ancak Bournemouth'da istenilen performansı gösteremeyen oyuncu tekrar eski takımına döndü.

    Son olarak Stoke City'de forma giyen Benik Afobe, kariyerinin büyük bir bölümünü kiralık olarak geçirdi.

    Afobe, kariyeri boyunca 327 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 89 gol atarak 30 asist yaptı.

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