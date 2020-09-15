Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth için Leipzig ve Tothennam ile pazarlıklar devam ediyor. Oyuncu Leipzig'e gitme ısrarını yenilerken, Trabzonspor Crystal Palace ile oyuncunun yarı hakkı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Sörloth'tan 15 milyon Euro kazanmak istiyor.

Tottenham veya Leipzig 30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa C.Palace ve Trabzonspor bonservis ücretini paylaşacak. Transferin bu hafta içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Sörloth ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.