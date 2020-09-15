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    • Spor
    • 15.09.2020 Gazete
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    ’ta geri sayım

    'un golcüsü için Leipzig ve Tothennam ile pazarlıklar devam ediyor. 'e gitme ısrarını yenilerken, Trabzonspor ile oyuncunun yarı hakkı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Sörloth'tan 15 milyon Euro kazanmak istiyor.

    Sörloth’ta geri sayım

    'un golcüsü için Leipzig ve Tothennam ile pazarlıklar devam ediyor. 'e gitme ısrarını yenilerken, Trabzonspor ile oyuncunun yarı hakkı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Sörloth'tan 15 milyon Euro kazanmak istiyor.

    Tottenham veya Leipzig 30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa C.Palace ve Trabzonspor bonservis ücretini paylaşacak. bu hafta içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Sörloth ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.

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