İlk haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Güney ekibinde galibiyeti getiren golü 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1. dakikada Helder Barbosa attı.

Bu sonuçla birlikte ligin yeni ekibi 3 puanı hanesine yazdırırken, Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu Medipol Başakşehir ise lige kötü bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

.



HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.