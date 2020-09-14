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    • 14.09.2020 20:01
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    Son dakika: , bir dönem forması giyen Josef de 'yı kadrosuna dahil etti

    'tan yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de 'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

    , Brezilyalı futbolcu Josef de 'yı transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

    Josef de Souza daha önce 'de de forma giymişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'yı kadrosuna dahil etti
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