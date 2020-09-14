Neftçi Galatasaray hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Tek maç üzerine oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip bir üst tura yükselecek. Galatasaray'ın 2'nci eleme turundaki rakibi Neftçi olacak. Peki, Neftçi Galatasaray hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.