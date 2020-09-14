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    • 14.09.2020 16:25
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    Brezilyalı yıldıza imzayı attırdı! İşte sözleşme detayları

    Son dakika haberine göre orta saha arayışlarını sürdüren transferde mutlu sona vardı. Dün öğle saatlerinde Brezilyalı 'yı İstanbul'a getiren siyah-beyazlı kulüp 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş Brezilyalı yıldıza imzayı attırdı

    Süper Lig'de sezona Trabzon galibiyetiyle başlayan , transferinde de mutlu sona ulaştı.

    Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, bugün imzayı attı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı ekip, deneyimli orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

    Öte yandan Josef Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 6. transfer oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Mensah, Welinton, N'Sakala, Montero ve Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

    31 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti.

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