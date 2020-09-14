Süper Lig'de sezona Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Josef de Souza transferinde de mutlu sona ulaştı.

Dün ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, bugün imzayı attı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı ekip, deneyimli orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

Öte yandan Josef Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 6. transfer oldu. Siyah-beyazlılar daha önce Mensah, Welinton, N'Sakala, Montero ve Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

31 yaşındaki futbolcu, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti.