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    • 14.09.2020 10:49
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    'den ayrıldı İtalyan takımıyla anlaştı

    ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran ve adı Galatasaray'la da anılan , ile anlaşma sağladı. Tecrübeli orta sahanın transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

    Fenerbahçe'den ayrıldı İtalyan takımıyla anlaştı

    Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

    Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



    Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı..
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