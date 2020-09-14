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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    Medipol Mbombo’yu bitirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , Celtic’te forma giyen sol bek ’yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçmişte ve formaları giyen 25 yaşındaki oyuncu 63 numaralı formayı giyecek.

    Medipol Başakşehir Mbombo’yu bitirdi

    , Celtic'te forma giyen sol bek 'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçmişte ve formaları giyen 25 yaşındaki oyuncu 63 numaralı formayı giyecek.

    KONYASPOR KARTAL'LA HER KONUDA ANLAŞTI
    KonyasporTeknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyadan 'la anlaştığını duyurdu.

    HATAYSPOR-B.ŞEHİR PERDEYİ KAPATIYOR
    Süper Lig'de ilk hafta bugünkü Hatayspor-Başakşehir maçı ile tamamlanacak. Son şampiyon Başakşehir'le ligin yeni takımı Hatayspor'un saat 20.00'de Kalyon Stadı'nda oynayacağı maçı yönetecek.

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    Haberler Spor Medipol Başakşehir Mbombo’yu bitirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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