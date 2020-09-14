Başakşehir, Celtic'te forma giyen sol bek Boli Bolingoli Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien formaları giyen 25 yaşındaki oyuncu 63 numaralı formayı giyecek.
KONYASPOR KARTAL'LA HER KONUDA ANLAŞTI
KonyasporTeknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyadan İsmail Kartal'la anlaştığını duyurdu.
HATAYSPOR-B.ŞEHİR PERDEYİ KAPATIYOR
Süper Lig'de ilk hafta bugünkü Hatayspor-Başakşehir maçı ile tamamlanacak. Son şampiyon Başakşehir'le ligin yeni takımı Hatayspor'un saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynayacağı maçı Mete Kalkavan yönetecek.