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    • 14.09.2020 09:26
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    'a orta saha Portekiz'den! Transferin formülü belli oldu

    Etebo transferi sonrası orta sahaya bir isim daha arayan , Okay Yokuşlu transferinden istediğini alamadı. Bu gelişme sonrası Portekiz pazarına yönelen sarı-kırmızılı ekip Idrissa Doumbia'yı takibe aldı.

    Sabah
    Galatasaray'a orta saha Portekiz'den

    Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

    Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.

    KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU
    İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve Belhanda'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor. Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.



    DOUMBIA KIMDIR?
    D.Tarihi:     14 Nisan 1998
    D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
    Boy: 1.87
    Mevki: Orta saha
    Kulüp: Sporting/Portekiz
    P.Değeri: 4 milyon Euro
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